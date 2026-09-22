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Yaşam Kanıtı filminin konusu ne? Yaşam Kanıtı filminin oyuncuları kim?

Yaşam Kanıtı filminin konusu ne? Yaşam Kanıtı filminin oyuncuları kim?

22.09.2026 18:33:00
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Haber Merkezi
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Yaşam Kanıtı filminin konusu ne? Yaşam Kanıtı filminin oyuncuları kim?

Yaşam Kanıtı (Proof Of Life) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaşam Kanıtı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşam Kanıtı filminin konusu ne? Yaşam Kanıtı filminin oyuncuları kim?
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Yaşam Kanıtı filminin yönetmen koltuğunda Taylor Hackford oturuyor. Filmin senaristliğini ise Tony Gilroy üstleniyor. Peki, Yaşam Kanıtı filminin konusu ne? Yaşam Kanıtı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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YAŞAM KANITI FİLMİNİN KONUSU NE?

Peter Bowman bir mühendistir ve bir proje için Güney Amerika'da bulunmaktadır. Burada hükümeti protesto eden bir örgüt tarafından kaçırlır ve hükümete ancak fidye karşılığı hayatının bağışlanacağı bildirilir. Bowman'ın çalıştığı şirket kendi çıkarlarını ön planda tutarak fidyeyi ödemeyi reddeder. Bunun üzerine Bowman'ın karısı olan Alice, Peter'ı kurtarmak için bu tip olaylarda deneyimli olan bir görevli Terry'yi bulur. Gizli operasyon işinde uzman bir özel ekip tarafından organize edilecektir.

YAŞAM KANITI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meg Ryan

Russell Crowe

David Morse

YAŞAM KANITI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaşam Kanıtı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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