Yaşama Ateşi filminin yönetmen koltuğunda Sean McNamara oturuyor. Filmin senaristliğini ise Gregory Poirier üstleniyor. Peki, Yaşama Ateşi filminin konusu ne? Yaşama Ateşi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YAŞAMA ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Vücudunun tamamında ağır yanıklara neden olan felaket bir yangından kurtulan gerçek hayattaki John O'Leary'nin ilham verici hayat hikayesini anlatır.

YAŞAMA ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joel Courtney

Stephanie Szostak

William H. Macy

John Corbett

Masey McLain

Richard Esteras

YAŞAMA ATEŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaşama Ateşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.