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Yedi Tül filminin konusu ne? Yedi Tül filminin oyuncuları kim?

Yedi Tül filminin konusu ne? Yedi Tül filminin oyuncuları kim?

4.08.2026 17:57:00
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Haber Merkezi
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Yedi Tül filminin konusu ne? Yedi Tül filminin oyuncuları kim?

Yedi Tül (Seven Veils) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedi Tül filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yedi Tül filminin konusu ne? Yedi Tül filminin oyuncuları kim?
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Yedi Tül filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Atom Egoyan üstleniyor. Peki, Yedi Tül filminin konusu ne? Yedi Tül filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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YEDİ TÜL FİLMİNİN KONUSU NE?

Ciddi bir tiyatro yönetmeni olan Jeanine'e, eski akıl hocasının en ünlü eseri olan Salome operasını yeniden düzenleme görevi verildi. Geçmişindeki karanlık ve rahatsız edici anıların peşini bırakmayan sanatçı, yıllar sonra opera dünyasına yeniden girerken, bastırılmış travmasının şimdiki zamanı renklendirmesine izin verir.

YEDİ TÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amanda Seyfried

Douglas Smith

Mark O'Brien

YEDİ TÜL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yedi Tül filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

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