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Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?
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Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

28.09.2026 17:40:00
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Haber Merkezi
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Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

Ekim ayı Netflix takvimi; yeni sezon dizilerden romantik filmlere, mini dizilerden animasyonlara ve müzik belgesellerine kadar farklı türlerde pek çok yapımı izleyiciyle buluşturuyor. İşte Ekim ayında yayımlanacak dizi ve filmler...

Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

BELOW - 8 EKİM

Gizemli bir deniz canlısı bir sahil kasabasını gelince, bir balıkçı ailesini ve topluluğunun kaybolan yaşam tarzını korumak için savaşmalıdır.

Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

TYSON - 13 EKİM

Dört bölümlük bu sürükleyici belgesel dizisi spor tarihinin en korkulan ve en büyüleyici figürlerinden biri olan Mike Tyson'ın fırtınalı hayatını mercek altına alıyor.

Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

THE DİPLOMAT: 4. SEZON - 15 EKİM

Keri Russell, Rufus Sewell ve Allison Janney’nin rol aldığı The Diplomat, uluslararası bir krizin ortasında Birleşik Krallık’a büyükelçi olarak atanan deneyimli bir diplomatın, siyasi sorumlulukları ile çalkantılı evliliği arasında kurmaya çalıştığı dengeyi anlatıyor.

Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

NOBODY WANTS THİS: 3. SEZON - 22 EKİM

Bir cinsellik podcasti sunucusu ve bir haham, bir partide tanışır ve beklenmedik bir aşk yaşamaya başlar.

Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

LUPİN: 4. KISIM - 23 EKİM

Arsen Lupin'in hikayesinden etkilenen nazik hırsız Assane'nin asıl amacı  babasının adını temize çıkarmaktır.

İlgili Konular: #Netflix #dizi

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