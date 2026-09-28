Yeni yapımlar ve merakla beklenen sezonlar geliyor: Ekim ayında Netflix’te neler var?

BELOW - 8 EKİM Gizemli bir deniz canlısı bir sahil kasabasını gelince, bir balıkçı ailesini ve topluluğunun kaybolan yaşam tarzını korumak için savaşmalıdır.

TYSON - 13 EKİM Dört bölümlük bu sürükleyici belgesel dizisi spor tarihinin en korkulan ve en büyüleyici figürlerinden biri olan Mike Tyson'ın fırtınalı hayatını mercek altına alıyor.

THE DİPLOMAT: 4. SEZON - 15 EKİM Keri Russell, Rufus Sewell ve Allison Janney’nin rol aldığı The Diplomat, uluslararası bir krizin ortasında Birleşik Krallık’a büyükelçi olarak atanan deneyimli bir diplomatın, siyasi sorumlulukları ile çalkantılı evliliği arasında kurmaya çalıştığı dengeyi anlatıyor.

NOBODY WANTS THİS: 3. SEZON - 22 EKİM Bir cinsellik podcasti sunucusu ve bir haham, bir partide tanışır ve beklenmedik bir aşk yaşamaya başlar.