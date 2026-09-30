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Yeraltı 2. sezon ilk bölüm bu akşam var mı? Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı 2. sezon ilk bölüm bu akşam var mı? Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak?

30.09.2026 10:55:00
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Haber Merkezi
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Yeraltı 2. sezon ilk bölüm bu akşam var mı? Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürerken izleyiciler, 2. sezonun ilk bölümünü merakla bekliyor. Peki Yeraltı bu akşam ekrana gelecek mi, yeni sezon ne zaman başlayacak?
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İlk sezonunu 16. bölümle tamamlayan Yeraltı'nın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Dizinin takipçileri bir yandan “Yeraltı bu akşam var mı?” sorusuna yanıt ararken diğer yandan 2. sezonun başlangıç tarihini araştırıyor.

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV ekranında Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Yeraltı dizisi 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi 2. sezon ilk bölüm ile 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08.30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Ömür Usta

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Anne Yarısı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Yeraltı - Özel Bölüm

22.45 Anne Yarısı

01.15 Ömür Usta

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