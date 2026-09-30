Yeraltı 2. sezon ilk bölüm bu akşam var mı? Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonunu 16. bölümle tamamlayan Yeraltı'nın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Dizinin takipçileri bir yandan “Yeraltı bu akşam var mı?” sorusuna yanıt ararken diğer yandan 2. sezonun başlangıç tarihini araştırıyor.
YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
NOW TV ekranında Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Yeraltı dizisi 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi 2. sezon ilk bölüm ile 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Anne Yarısı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı - Özel Bölüm
22.45 Anne Yarısı
01.15 Ömür Usta