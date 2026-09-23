NOW ekranlarında yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin 2. sezonu ne zaman? Yeraltı dizisinin 2. sezonunda kimler olacak? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim'de ilk bölümü ile başlayacak.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA NE OLACAK?

İlk sezonun ardından heyecanı daha da yükselen “Yeraltı”, yeni sezonda değişen dengeler ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk tanıtım, yeni sezonda karakterleri bekleyen sürprizlere dair önemli ipuçları verirken, hikayedeki gizemli bağlantıları da gözler önüne seriyor.

Tanıtımda Sultan ve Haydar Ali’nin düğününden görüntüler dikkat çekerken, Ceylan’ın Haydar Ali’nin kulağına “Cehennemde yan Ali!” diye fısıldadığı an ve Haydar Ali’nin buna “Hep birlikte!” yanıtı vermesi, yeni sezondaki hesaplaşmaların boyutuna dair merak uyandırıyor.

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir. Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Diziye yeni sezonunda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu katıldı.