NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. İlk sezon finalinin ardından izleyiciler, dizinin yeni sezonunu merakla bekliyor. Peki, Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisi, ikinci sezonuyla 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeraltı SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yeraltı'nın sezon finalinde Haydar Ali ile Kartal arasında yaşanan hesaplaşma, hikâyedeki dengeleri değiştirdi. Boğazın ortasında başlayan karşılaşma, Haydar Ali için yeni bir dönemin kapısını aralarken, vereceği kararların hem kendi geleceğini hem de çevresindeki kişileri etkileyeceği görüldü.

Bozo'nun Haydar Ali'ye yönelik planları da sezon finalinde farklı bir boyut kazandı. Haydar Ali'nin önündeki yeni yol şekillenirken, Ceylan onun gitmeye hazırlandığını fark etti ancak bu durumu kabullenmekte zorlandı. Bozo'nun Ceylan'la yeni bir hayat kurma isteği de yaşanan gelişmeler arasında öne çıktı.

Azize cephesindeki gelişmeler ise geçmişten gelen düşmanlıkların ardından oluşan dengeleri yeniden sarstı. Alınan kararlar bazı ilişkileri geri dönüşü zor bir noktaya taşırken, yeni sezonda karakterler arasındaki mücadelenin daha da büyüyeceğinin işaretleri verildi.

Sezon finalinin ardından en büyük merak konusu Haydar Ali'nin Yeraltı'nın kapılarından içeri girdikten sonra nasıl bir yol izleyeceği oldu. Haydar Ali'nin güç mücadelesinde hangi tarafta yer alacağı ve Bozo'nun planlarının nereye varacağı, yeni sezonun öne çıkan soru işaretleri arasında yer alıyor.

YERALTI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeraltı'nın ikinci sezonunda, sezon finalinde ortaya çıkan hesaplaşmaların daha büyük bir güç mücadelesine dönüşmesi bekleniyor. Haydar Ali'nin atacağı adımlar, Bozo'nun planları, Ceylan'la ilişkisi ve Azize cephesinde yaşanacak gelişmeler, yeni sezonun hikâyesinde belirleyici olacak.

Sezon finalinde cevapsız kalan soruların yeni bölümlerde yanıt bulması beklenirken, Haydar Ali'nin vereceği kararlar ve karakterler arasındaki kritik gelişmelerin hikâyenin yönünü değiştireceği öngörülüyor.