Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yeraltı dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Yeraltı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeraltı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların iddialı yapımları arasında yer alan ve başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ile Uraz Kaygılaroğlu'nun buluştuğu Yeraltı dizisinin takipçileri, heyecan dolu sezon finalinin ardından gözlerini 2. sezon çıkış tarihine çevirdi.

Yeraltı dizisinin 2. sezonunun Eylül sonu - Ekim ayı başı gibi başlaması bekleniyor. Tam tarih açıklaması henüz gelmedi. Yapımdan resmi açıklamanın gelmesi ve yeni sezon tanıtımının yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Haydar Ali’nin Kartal’la karşı karşıya gelmesi, Yeraltı’nda tüm dengeleri değiştirecek büyük bir kırılmanın başlangıcı olur. Boğazın ortasında başlayan bu hesaplaşmada, Haydar Ali yalnızca düşmanıyla değil, kendi kaderiyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Öte yandan Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları bambaşka bir boyuta taşınır. Haydar Ali için artık yeni bir yol açılırken, bu yolun onu nereye sürükleyeceği belirsizdir. Verilecek kararlar, yalnızca bugünü değil herkesin geleceğini etkileyecektir.

Ceylan, Haydar Ali’nin gerçekten gitmeye niyetli olduğunu hissederken, bunu kabullenmekte zorlanır.