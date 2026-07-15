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Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?

Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?

15.07.2026 18:43:00
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Haber Merkezi
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Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?

Yok Artık filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yok Artık filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?
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Yok Artık filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Filmin senaristliğini ise Serkan Altuniğne üstleniyor. Peki, Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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YOK ARTIK FİLMİNİN KONUSU NE?

‘Taksici Fikret’ bir sabah her zamanki gibi işe gitmek için evden çıkarken ayağını merdivenlerde burkar. Seke seke taksi durağında, arkadaşlarının yanına gider. Müşteri gelmeden önce laflarken muhabbet muhabbeti açar ve Fikret Almanya'da yeni evlenen amcaoğlunun komik hikayesinden başlayarak binbir türlü, Yok Artık! dedirtecek öykü anlatır, kimisini şöforlere, kimisini müşteriye, bazısını da karısına... Peki gerçek aslında öyle midir? 

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Erkan Kolçak Köstendil

Ceren Moray

Çağlar Çorumlu

Şebnem Bozoklu

YOK ARTIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yok Artık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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