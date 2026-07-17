Yolcu filminin yönetmen koltuğunda Michael Oblowitz oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph C. Muscat üstleniyor. Peki, Yolcu filminin konusu ne? Yolcu filminin oyuncuları kim?

YOLCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasabada karanlık bir noel arifesi günü, gece vardiyasında Şerif kim olduğu bilinmeyen yalnız bir adam ile karşılaşır. Gece ilerledikçe Şerif'in araştırmaları sonucu bu gizemli kişi hiçkimse değil intikamcı bir katildir.

YOLCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Val Kilmer

Dylan Neal

John Cassini

Nels Lennarson

Chris Gauthier

Paul McGillion

YOLCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yolcu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.