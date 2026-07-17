Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yolcu filminin konusu ne? Yolcu filminin oyuncuları kim?

Yolcu filminin konusu ne? Yolcu filminin oyuncuları kim?

17.07.2026 17:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yolcu filminin konusu ne? Yolcu filminin oyuncuları kim?

Yolcu (The Traveler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yolcu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yolcu filminin konusu ne? Yolcu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yolcu filminin yönetmen koltuğunda Michael Oblowitz oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph C. Muscat üstleniyor. Peki, Yolcu filminin konusu ne? Yolcu filminin oyuncuları kim? 

YOLCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasabada karanlık bir noel arifesi günü, gece vardiyasında Şerif kim olduğu bilinmeyen yalnız bir adam ile karşılaşır. Gece ilerledikçe Şerif'in araştırmaları sonucu bu gizemli kişi hiçkimse değil intikamcı bir katildir.

YOLCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Val Kilmer

Dylan Neal

John Cassini

Nels Lennarson

Chris Gauthier

Paul McGillion

YOLCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yolcu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Film #konusu nedir?

İlgili Haberler

Christopher Nolan'ın yeni filmi 'Odyssey' vizyona girdi: Eleştirmenlerin ilk yorumu ne oldu?
Christopher Nolan'ın yeni filmi 'Odyssey' vizyona girdi: Eleştirmenlerin ilk yorumu ne oldu? Christopher Nolan’ın Homeros’un destanından uyarladığı “Odyssey”, Türkiye’de de vizyona girdi ve dünya çapında eleştirmenlerden büyük ölçüde övgü aldı. Tamamı IMAX kameralarla çekilen film, görsel ihtişamı ve oyunculuk performanslarıyla “yılın filmi” ve “sinemada dönüm noktası” olarak nitelendirildi.
Nolan
Nolan "The Odysseus" filmiyle geri dönüyor: IMDb puanı en yüksek 10 Christopher Nolan filmi Dünya sinema tarihinin en iyi yönetmelerinden biri olan Christopher Nolan, 'The Odysseus' filmiyle beyaz perdeye dönüyor. İşte, IMDb puanı en yüksek 10 Christopher Nolan filmi...
Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!
Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda! Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta tarihi dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek.