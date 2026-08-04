Yükselme filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Leigh Whannell üstleniyor. Peki, Yükselme filminin konusu ne? Yükselme filminin oyuncuları kim?

YÜKSELME FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın bir gelecekte teknoloji hayatın her anına egemen olduğunda bile Grey Trace (Logan Marshall-Green) bu yeni düzene teslim olmamış, işleri elinden geldiğince kendi kas gücüyle, mekanik olarak halletmeye devam etmiş bir adamdır. Ancak günün birinde çok sevdiği karısı Asha'nın (Melanie Vallejo) 4 kişinin saldırısı sonucu öldürülmesi ve kendisinin omurilik felci geçirmesiyle, yavaş ve acı dolu bir ölümü beklemekten başka bir çaresi kalmaz. Yine de günün birinde kendisini ziyaret eden bir mucidin icadı ona umut olur. STEM adı verilen çip sayesinde sadece yeniden ayağa kalkmakla yetinmeyen Grey, STEM'in üstün işlemci gücü sayesinde insanüstü yetenek ve güce sahip olur. Artık tek amacı, karısını öldürenlerden intikamını almak olacaktır.

YÜKSELME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Logan Marshall-Green

Betty Gabriel

Harrison Gilbertson

Benedict Hardie

Melanie Vallejo

Christopher Kirby

YÜKSELME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yükselme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.