Yunan mitolojisi filmleri: Mutlaka izlenmesi gereken 5 efsane yapım

1- 300 SPARTALI IMDB: 7.7
Pers İmparatoru Xerxes, yenilgi nedir bilmeyen devasa ordusunu Yunan topraklarına doğru harekete geçirir. Karşısındaki tehdidin büyüklüğünü bilen Sparta Kralı Leonidas, tanrıların savaşa izin vermemesi üzerine radikal bir karar alır. Sparta'nın en cesur ve en iyi eğitilmiş 300 askerini yanına alarak Thermopylae Geçidi'nde Pers ordusuna karşı durmaya gider.
Çocukluklarından itibaren yalnızca savaşmak için yetiştirilen bu askerler, sayıca katbekat üstün bir düşmana karşı tarihin en zorlu direnişlerinden birini sergiler. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilseler de cesaretleri, disiplinleri ve inançlarıyla geri adım atmazlar. Bu destansı mücadele sürerken Sparta'daki yöneticilerin savaşmama yönündeki kararlarının değişmesi umuduyla da bekleyiş devam eder.
2- TRUVA IMDB: 7.2
Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.
3- KRAL ÜLİS’İN MACERALARI IMBD: 6.7
Homeros'un Odysseia destanına dayanan Kral Ülis'in Maceraları (orijinal adıyla Ulysses), Truva Savaşı'nı kazanıp evine (İthaka) dönmeye çalışan Kral Odysseus'un (Ülis) destansı yolculuğunu anlatır. 10 yıl süren savaşın ve tanrıların öfkesini çeken kahramanın, karısı Penelope ve oğlu Telemakhos'a kavuşmak için denizlerde verdiği macera dolu, sadakat ve intikam yüklü mücadeleye odaklanır.
4 -TİTANLARIN SAVAŞI IMDB 5.8
Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya'da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır. Bunu yaparken de tanrıların kendilerinin dualarına muhtaç olduklarını fark ederek kendilerinin daha güçlü olmasını isterler. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş da dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak bir balıkçı tarafından denizde bulunup insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Hades insanoğluyla tanrılar arasında yaşanan bu karmaşadan fırsat sağlamak amacıyla harekete geçer. Şehir halkına 7 gün mühlet veren Hades, prenses kurban edilmezse şehri yerle bir edeceğini açıklar. Ailesinin savaşta yok edilmesiyle kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hadese karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Babası Zeus'un yardım tekliflerine karşın tanrı güçlerini kullanmayı hep reddeder. Perseus için, şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.