Yunan mitolojisi filmleri: Mutlaka izlenmesi gereken 5 efsane yapım

Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.

4 -TİTANLARIN SAVAŞI IMDB 5.8

Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya'da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır. Bunu yaparken de tanrıların kendilerinin dualarına muhtaç olduklarını fark ederek kendilerinin daha güçlü olmasını isterler. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş da dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak bir balıkçı tarafından denizde bulunup insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Hades insanoğluyla tanrılar arasında yaşanan bu karmaşadan fırsat sağlamak amacıyla harekete geçer. Şehir halkına 7 gün mühlet veren Hades, prenses kurban edilmezse şehri yerle bir edeceğini açıklar. Ailesinin savaşta yok edilmesiyle kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hadese karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Babası Zeus'un yardım tekliflerine karşın tanrı güçlerini kullanmayı hep reddeder. Perseus için, şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.