Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin oyuncuları kim?
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Frodo Baggins, Karanlık Lord Sauron'un tüm Orta Dünya'yı ele geçirmesine neden olabilecek, güçlü Tek Yüzük'ü yok etmekle görevlendirilir. Yüzük'ü yok etme görevi, onu ve sekiz yoldaşını, elf, cüce ve insanlardan oluşan bir kardeşlik olarak, tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkarır. Bu ekip, Orta Dünya'nın kaderi için Sauron'un güçleriyle mücadele etmek zorunda kalır.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Elijah Wood
Viggo Mortensen
Ian McKellen
Orlando Bloom
Hugo Weaving
Cate Blanchett
Sean Bean
Liv Tyler
Christopher Lee
John Rhys-Davies
Lawrence Makoare
Dominic Monaghan
Andy Serkis
Sean Astin
Billy Boyd
Marton Csokas
Mark Ferguson
Ian Holm
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlendi.