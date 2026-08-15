Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin oyuncuları kim?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Frodo Baggins, Karanlık Lord Sauron'un tüm Orta Dünya'yı ele geçirmesine neden olabilecek, güçlü Tek Yüzük'ü yok etmekle görevlendirilir. Yüzük'ü yok etme görevi, onu ve sekiz yoldaşını, elf, cüce ve insanlardan oluşan bir kardeşlik olarak, tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkarır. Bu ekip, Orta Dünya'nın kaderi için Sauron'un güçleriyle mücadele etmek zorunda kalır.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elijah Wood

Viggo Mortensen

Ian McKellen

Orlando Bloom

Hugo Weaving

Cate Blanchett

Sean Bean

Liv Tyler

Christopher Lee

John Rhys-Davies

Lawrence Makoare

Dominic Monaghan

Andy Serkis

Sean Astin

Billy Boyd

Marton Csokas

Mark Ferguson

Ian Holm

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlendi.