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Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim?

Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim?

19.09.2026 17:43:00
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Haber Merkezi
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Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim?

Zirve Ateşi (Summit Fever) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zirve Ateşi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim?

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Zirve Ateşi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Julian Gilbey üstleniyor. Peki, Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ZİRVE ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyanın en zorlu dağ üçlüsüne tırmanmak için cüretkar bir rüya, ölümcül bir fırtına dağcıları zirveye yakın bir yere hapsedip tüm kurtarma umutlarını kestiğinde, kısa süre sonra bir grup arkadaş için korkunç bir kabusa dönüşür. Aleyhlerine olan ihtimaller yüzünden arkadaşlar, ne pahasına olursa olsun kendilerini kurtarmak için birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar.

ZİRVE ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Freddie Thorp

Ryan Phillippe

Mathilde Warnier

Michel Biel

Hannah New

Gianmarco Saurino

ZİRVE ATEŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zirve Ateşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

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