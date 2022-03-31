15 yerinden bıçakladı, mahkeme 'teşebbüs' kararıyla 'tahrik' indirimi uyguladı!
Kocaeli'nde yaşanan olayda Burhan Şeker, tartıştığı 28 yaşındaki Rabia Buse Şeker'i 15 yerinden bıçakladı. Mahkeme, 'tahrik indirimi' uygulayarak Burhan Şeker'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı Rabia Buse Şeker'i, 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Olay, 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi, Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Burhan Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıldır evli olduğu Rabia Buse Şeker'i 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; Rabia Buse Şeker'in telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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