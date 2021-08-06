15’inci kattan kafeye mermer düştü, faciadan dönülen anlar kamerada

06 Ağustos 2021 Cuma, 10:06

Olay, Tahtakale Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 15 katlı sitenin en üst katındaki balkondan kopan bir mermer parçası giriş katta bulunan kafenin tentesine düştü. O sırada kafede bulunan çocuklu aileler ise faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan olay üzerine kafe işletmecisinin polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Mermerin düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kafede çocuklu ailelerin oturması ve bir anda mermerin düşmesiyle insanların çocuklarını alarak kaçışması yer aldı.