16 yıldır kayıptı, 'öldürüldüğü' ortaya çıktı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:39

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını incelemeye aldı.

Dosyayı çok yönlü ele alan ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar’ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet G. ile Necmi A. ile ayrı ayrı görüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta oldukları tespit edildi. Özel ekip, 2 şüpheliyi Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.



