17 yıldır beyninde soluncanla yaşayan kişi operasyonla kurtuldu
Çin'de Chen adlı bir gencin beyninde 6 yaşındayken yediği çiğ etten kaynaklanan solucan oluştu. 17 yıl boyunca gencin beyninde yaşayan solucan, doktorlar tarafından teşhis edilerek ameliyatla alındı.
Çinli genç, altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurduğu ifade etti.
ÇİĞ KURBAĞA VEYA YILAN ETİNDEN KAYNAKLANDI
Doktorlar gencin beyninde 17 cm uzunluğunda bir solucan tespit etti. Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuchang Üniversite Hastanesinde yapılan ameliyatla gencin beynindeki solucan başarıyla alındı.
Doktorlar, hastanın enfeksiyonunun kurbağa veya yılan gibi çiğ veya yarı pişmiş egzotik et tüketmesinin bir sonucu olduğunu öne sürdü.
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