2 günde 2. hortum paniği

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Bursa’da 2 günde 2. hortum paniği yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:50

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir yurttaşın cep telefon kameralarına yansırken, hortumu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Boş bir arazide çıkan hortum herhangi bir can ve mal kaybına neden olmazken bir süre sonra gözden kayboldu.

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