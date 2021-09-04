2 günde 2. hortum paniği

04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:50

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir yurttaşın cep telefon kameralarına yansırken, hortumu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Boş bir arazide çıkan hortum herhangi bir can ve mal kaybına neden olmazken bir süre sonra gözden kayboldu.