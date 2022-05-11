2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı

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Aydın'da 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıkan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:08

Aydın'da Melisa S. (23) adlı kadının, 2 yaşındaki bebeği S.T.'ye sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan kadının yakalanması için çalışma başlattı.


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