3 yaşındaki çocuğun feci ölümü

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:45

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCR 75 plakalı ticari taksiye müşteri alan Mirza Turkak (24), seyretmeye başladı. Taksici aracıyla sokakta ilerlediği esnada yolda oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa’ya çarparak altına aldı.

SOKAKTA OYNAYAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EZDİ

Çocuğun üstünden geçtikten sonra fark ederek duran taksici, panikle araçtan indi. Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayan taksici Turkak, koltuğa koyduktan sonra özel bir hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KUCAĞINDA EZDİĞİ ÇOCUĞU TAŞIYAN TAKSİCİ ŞOKA GİRDİ

Taksicinin şoka girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksici çocuğu ezdikten sonra duruyor. Araçtan inen taksici çocuğu kucaklayarak taksiye koyuyor. Vatandaşların koşarak geldiği olay yerinde taksici şok geçiriyor. Taksici ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşıyor.

POLİS TAKSİCİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise taksi sürücüsü Mirza Turkak’ı savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Sürücü adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.