4 yaşındaki çocuk 12’inci kattan düştü

05 Temmuz 2020 Pazar, 17:23

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde lüks bir sitede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evde dedesi ile birlikte olan 4 yaşındaki Doruk T., bilinmeyen bir nedenle 12. kattan düştü. Komşularının haber vermesi üzerine olayı fark eden dede sinir krizi geçirdi. Olay anında dışarıda olan anne ve baba da olayı duyunca sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİZ KARDEŞİ DE BİR YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Feci şekilde can veren çocuğun ikiz kardeşinin de geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği ve acılı annenin hamile olduğu öğrenildi. Doruk T.’nin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.