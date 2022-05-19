4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!

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Sancaktepe'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:29

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti.

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