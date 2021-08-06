40 derece sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı

06 Ağustos 2021 Cuma, 15:46

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesindeki Seyir Terası'nda meydana geldi. 40 derece sıcakta beton duvar üzerinde hareketsiz yatan Galip Yıldız'ı gören polis, uyandırmak istedi. Polisin tüm çabasına rağmen Yıldız, kendine gelemedi. Bunun üzerine polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı güçlükle uyandırdı. Yüzü soğuk suyla yıkanan Yıldız, kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık ve polis ekiplerine bağırdı. Güçlükle kendine getirilen Yıldız, hastaneye gitmek istemediğini söyleyince ambulanstan indirildi.