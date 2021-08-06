40 derece sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
Antalya'da 40 derece sıcakta güneş altında hareketsiz yatan Galip Yıldız (29), polisi harekete geçirdi. Polis, Galip Yıldız'ı uyandırmak için ne yaptıysa başarılı olamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerince güçlükle uyandırılan Yıldız, hastaneye gitmek istemediğini söyledi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesindeki Seyir Terası'nda meydana geldi. 40 derece sıcakta beton duvar üzerinde hareketsiz yatan Galip Yıldız'ı gören polis, uyandırmak istedi. Polisin tüm çabasına rağmen Yıldız, kendine gelemedi. Bunun üzerine polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı güçlükle uyandırdı. Yüzü soğuk suyla yıkanan Yıldız, kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık ve polis ekiplerine bağırdı. Güçlükle kendine getirilen Yıldız, hastaneye gitmek istemediğini söyleyince ambulanstan indirildi.
Video Haberler
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
- TEM'de makas kazası kamerada
- Canlı yayında skandal sözler: Bayan mülteciler...