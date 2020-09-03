40 yıllık yerinden edilen esnaf, Erdoğan'ın ' etrafındaki koruma ordusu'ndan şikayetçi

03 Eylül 2020 Perşembe, 23:29

Mimar Sinan Çarşısı, 2017 yılında kamulaştırılmasının ardından bir vakfa verildi. Bugün çarşıya giden Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, polis ve Vakıf Bölge Müdürlüğü yetkilileri esnafı apar topar dükkanlarından çıkardı. 40 yıldır çarşıda bulunan esnaf ise duruma tepkili ve şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor.

Kafe işleten Ali Uğur Özden, çalışanlarla birlikte çarşının 200 aileye ekmek kapısı olduğunu ifade ederek, “Pandemi de 3 yada 3.5 ay kapalı kalmıştık. Kira ötelemesi yaptılar. Haziran’ın birinde dükkanlarımızı açtık. Dükkanlarımızı açar açmaz bize yazı yolladılar. ‘30 gün içerisinde bize kiralarınızı ödemezseniz hukuki işlem yapacağız’ dediler. Bir taraftan öteleme bir taraftan hızlı bir şekilde kira almak için mücadele verdiler” diye konuştu.

Çarşının vakfa geçtiğinde buranın müze yapılacağı yönünde açıklamalar olduğunu aktaran Özden, dükkanlarını boşaltmak için süre istediklerini ancak taleplerinin karşılanmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yapılandan haberi olmadığını düşünen Özden, “Cumhurbaşkanımızın bu işten haberinin olduğun sanmıyorum, olsa bu kadar esnafı mağdur edeceğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“Zabıta marifetiyle çıkmak bana zül gelir” diyen Özden, “Cumhurbaşkanına ulaşamadım. Sebebi ise etrafında ki koruma ordusu, insanlar dertlerini anlatamıyor. CİMER’e yazı yazdık, her şeyi yaptık ama ulaşamadık. Üsküdar’da oturan Cumhurbaşkanımız Üsküdar’daki esnafının böyle olmasını istemezdi” dedi.

"SEBEBİ ETRAFINDAKİ KORUMA ORDUSU"

Çarşının esnaflarından Neşe Yalçın, Faruk Kalkavan’ın sebep olduğu kazada hayatını kaybeden moda tasarımcısı kızı Sinem Yalçın’ın anılarını tarihi Mimar Sinan Çarşısı’ndaki dükkanda yaşattığını anlattı. Yalçın, “Kızımı toprağa verdim ama burayı da toprağa verdim. Burası önce kamulaştı, sonra vakıflara devroldu. Vakıflarda bizi bu hale getirdi” diye konuştu.

Yalçın, vakıfların insanlara yardım ettiğini ancak kendilerinin bu yardımı göremediğini ifade ederek, “Benim de dedelerim, atalarımın vakıfları var, bin yıllık. Bizim bildiğimiz vakıf yardım eder. Böyle gelip apar topar boşaltmaz. Özel eşyalarımı, kasamı bile alamadım. Belediye görevlileri gelip hepsini topladı aldı götürdü. Sanki ben cinayet işledim burayı bir anda savaş alanına çevirdiler” diye vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine sahip çıkmasını isteyen Yalçın, şunları belirtti: “Cumhurbaşkanımız vatandaşına sahip çıksın Suriyelilere sahip çıkıyorlar. Bizi işgalci yaptılar benim kontratlarım var. Vergimi ödüyorum. 40 yıl bu Üsküdar’a hizmet etmiş insanız biz, buradaki esnaflarda aynı şekilde. Buraya geldiler biz devletiz yaparız dediler. Tamam devletsin yaparsın bende devletin vatandaşıyım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım benim de haklarım var ama hakkımız falan yokmuş. Ben kızımın anısına burayı yaşatmak istedim ama kızımı toprağa gömdüm burayı da gömdüm.”

AKŞENER : ‘SİZE OLAN HERŞEY BENİ DE ETKİLİYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bir hafta önce Üsküdar esnafıyla buluştuğu sırada Mimar Sinan Çarşısı’na da ziyaret gerçekleştirmişti. Akşener, çarşının durumu hakkında “Ben Üsküdarlıyım, Üsküdar’da oturuyorum, Üsküdar’da oy kullanıyorum ve Üsküdar’da alışveriş ediyorum. Sizi etkileyen her şey oranın bir muhkimi olarak beni de etkiliyor” demişti.