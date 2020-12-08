5 yaşındaki Ecem koronavirüs olan sağlıkçı babasına böyle seslendi: Baba keşke yanına gelebilsem

08 Aralık 2020 Salı, 09:12

İznik ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Bülent Durmuş, koronavirüse yakalandı. Eşi ve kızının zarar görmemesi için evinin çatı katında kendini karantinaya alan Bülent Durmuş, minik kızı 5 yaşındaki Ecem Loya Durmuş ile konuşmasını sosyal medyada yayınladı. O görüntüler binlerce kişiyi göz yaşlarına boğdu.

İznik İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görev yaparken kaptığı koronavirüs sonrası karantinaya alınan babası Bülent Durmuş’a merdivenlerden seslenen minik Ecem, “Baba ne güzel sarılıyorduk seninle, sıkı sıkı yine sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum baba. Ben sana uzak dururum, sen de diğer odaya gidersin. Sırayla öyle öyle oynarız olmaz mı baba” dedi.

Göz yaşlarına hakim olamayan baba Bülent Durmuş ise, “Yine sarılırız bir tanem. Sıkı sıkı sarılacağız. Kurban olurum sana. Az kaldı bir tanem. Karantina bitsin, görüşeceğiz” dedi.

Karantina sürecinin bitip kızına kavuşacağı günlerin gelmesi için gün sayan sağlıkçı baba Bülent Durmuş,"Bütün sağlıkçılar gibi ben de uzun süredir korona ile uğraşıyorum. Ancak bunun zorluğunu pozitif olduktan sonra daha iyi anladım. Aynı evin içerisinde ailemden ayrı kalmak, bu süreci yaşamak insanı psikolojik olarak mahvediyor. Bütün sağlıkçı arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Benim gibi hastalananlara geçmiş olsun diyorum. Siz de evde kalın, kendinize dikkat edin" dedi.