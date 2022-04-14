8 Mart’ta vapura binerken gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı

14 Nisan 2022 Perşembe, 12:06

İstanbul’da 8 Mart’ta Taksim’deki Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için Kadıköy’den vapura binmeye çalışan Kadın Savunma Ağı üyesi 40 kadın gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kadınlar hakkında, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamasıyla dava açıldı.

8 Mart’ta yaşananları anlatan Kadın Savunma Ağı üyesi Begüm Seliçi, polisle uzlaşıp vapura binebilmek için slogan atmayı bıraktıklarını, dövizlerini indirdiklerini, ancak bu kez de polisin kendilerine “Vapura toplu binemezsiniz” dediğini söyledi.

Begüm Seliçi "Yasadışı hiçbir şey yapmadık. Her gün kadınlar öldürülüyor bu ülkede, şiddet uygulanıyor. Emek sömürüsü zaten su götürmez. Bu kadar şeye karşı bir gün de sesimizi çıkaramayacaksak niye yaşıyoruz? 40 kişi ne zarar verebilirdik? Sadece Taksim’e geçmeye çalışıyorduk ve bu bizim anayasal hakkımız. Dava açılması hepimizi çok üzdü, çok sinirlendirdi" dedi.