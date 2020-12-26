81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
Harran Üniversitesi’nin 8 Aralık’ta yayınladığı 81 kişi alınacak daimi iş ilanına 4 günde 16 bin 848 kişi başvuru yaptı. İşe alınacaklar, dün HRÜ’de youtube üzerinden canlı yayın ile noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.
Harran Üniversitesi’nin (HRÜ) 81 işçi alımı için 8 Aralık’ta yayınladığı iş ilanına 4 günde 16 bin 848 kişi başvurdu. İşe alınacaklar, dün üniversitenin youtube üzerinden yaptığı canlı yayın ile noter huzurunda kurayla belirlendi. Alınacak işçi sayısının 208 katı fazla başvuru yapılması Şanlıurfa'daki işssizliğin boyutlarını ortaya koydu. Şanlıurfa'da geçici olarak görevlendirilecek 100 şoför alımı için 15 Aralık'ta da 7 bin kişi başvurmuştu.
HRÜ Rektörlüğüne bağlı hastanelerde çalıştırılmak üzere sürekli olarak çalıştırılacak 81 işçi alımı için verilen ilana 4 günlük başvuru süresinde 16 Bin 848 kişi başvurdu. Başvurular 8 – 12 Aralık arası İŞKUR internet sitesi üzerinden alındı. İşe alınacak 81 kişi için dün HRÜ’de youtube üzerinden yapılan canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.
İlana göre; 53 hasta bakımı ve temizliği Görevlisi, 25 temizlik görevlisi ve eski hükümlü kadrosu olarak da 3 temizlik görevlisi işe alındı.
Şanlıurfa’da işsizliğin boyutlarını gösteren bir diğer işe alım da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde filyasyon ekibinde görevlendirilmek üzere 100 şoför alımı için 14-15 Aralık'ta verilen ilana 7 bin 53 kişinin başvurusuyla gerçekleşmişti.
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