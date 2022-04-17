8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölüm yıl dönümünde Topkapı’da bulunan anıt mezarı başında anıldı.
Anma törenine katılan Fuat Oktay, Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu, Özal Ailesi’nin fertlerine taziyelerini sundu. Fuat Oktay’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duyuruşu ve okunan duanın ardından sona erdi.
MÜZE İNŞA EDİLECEK
Ekrem İmamoğlu, törenin ardından, Turgut Özal’ın Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi ve Müze Binası İnşaatı projesiyle ilgili bilgi verdi. Özal Ailesi’nin izniyle projeye başladıklarını belirten İmamoğlu, Anıt Mezar ile uyumlu bir müze inşa edeceklerini açıkladı.
Yarın itibarıyla ilk çalışmanın başlayacağını kaydeden İmamoğlu, “Allah izin verirse temmuz sonu gibi bitirilmesini arzu ediyoruz. Buraya gelen ve ziyaret eden vatandaşlarımızın rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı ziyareti esnasında güzel bir kullanım alanı oluşması, bizi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mutlu edecektir” dedi.
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