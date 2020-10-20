A Haber'in 'müjde' haberi sosyal medyada gündem oldu
A Haber’de borcu bulunan milyonlarca kişi olduğu itiraf edilerek, borçların yapılandırılacağının ‘müjde’si verildi.
Türkiye’de artan işsizlik, geçim derdi nedeniyle vatandaşlar borç batağına saplandı. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, yeni kredilerle borçlarını ödemeye ve ertelemeye çalışıyor.Ödeyemeyen, yapılandıramayan binlerce vatandaş ise icralık olmuş durumda.
CHP’nin hazırladığı rapora göre, sadece 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında UYAP üzerinden toplam 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı.
İcra dairelerine geçen yıldan toplam 23 milyon 644 bin dosya devretti. Bu tablonun pandemiyle birlikte daha da artacağı düşünülüyor.
4 MİLYON BORÇLU MÜJDE OLARAK VERİLDİ
A Haber’de yayınlanan Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nda vatandaşların borçlanmasıyla ilgili tepki çeken bir başlık yer aldı.
Haberde, 4 milyon borçlu vatandaşın borcunun yapılandırılması, “Müjde“ olarak verilmesi sosyal medyada konuşulan konulardan birisi oldu.
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