ABD Kongre baskınında vurularak öldürülen Babbitt’in vurulduğu an kamerada
ABD'deki Kongre baskınında vurularak öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt’in o anlara ilişkin görüntü yayınlandı.
ABD'de Donald Trump destekçilerinin seçim sonuçlarının onaylanması sırasında ABD kongre binasını bastığı olay dünya gündeminde geniş yankı buldu. Kongre baskınında 4 göstericinin hayatını kaybettiği, 14 polisin hafif şekilde yaralandığı ve 52 kişinin de gözaltına alındığı olayda vurularak öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt’in o anlara ilişkin görüntü yayınlandı. Görüntüde, Babbitt'in lobiye çıkan kapıya tırmanmaya çalışırken vurulduğu görülüyor.
HAVA KUVVETLERİ GAZİSİYDİ
ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Adı Ashli Babbitt olan Trump destekçisi kadının, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.
ŞEHİT İLAN EDİLMİŞTİ
Trump destekçiler, Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmandığı sırada vurulan Babbitt, şehit ilan edilmişti.
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