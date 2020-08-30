ABD o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:10

ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağı dün Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendi. ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 uçağının ABD bombardıman uçağına 30 metre mesafeden yaptığı manevraya ait görüntüleri paylaştı. Ordudan yapılan açıklamada, bu manevranın ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.