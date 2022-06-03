ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği

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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir mezarlıkta cenaze töreninde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20-30 el silah sesi duyulurken 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Iowa eyaletinde ise Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadın, silahla vurularak öldürüldü.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 15:19

ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Wisconsin eyaletine bağlı Racine kentindeki Graceland Mezarlığı, silahlı saldırıya sahne oldu. Geçtiğimiz 20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in cenaze töreninde bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Korkunç anlar törendeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte büyük korku yaşandığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü. King'in kardeşi Natasha Mullen, "Onu defnetmek için mezarlıktaydık ve bir anda her yerde mermiler uçmaya başladı" dedi.

 Cenaze törenine doğru çok sayıda el ateş edildiğini açıklayan Racine polisi, 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Görgü tanıkları ise 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Cenaze ABD silahlı saldırı

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