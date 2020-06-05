Abone Ol google-news

ABD'de polisin yere ittiği 75 yaşındaki adam ağır yaralandı

New York'daki George Floyd protestosunda, polisin yere ittiği 75 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı. İki polis açığa alındı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2020 Cuma, 12:58

ABD'de George Floyd protestolarına katılan 75 yaşındaki adam polis memurlarının itmesiyle kafasını kaldırma çarpıp yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu açıklandı.İki polisin açığa alındı.

Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, Buffalo Polis Komiseri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Video Haberler