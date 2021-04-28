ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü: 20 göçmen böyle çıktı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 16:03

ABD ile Meksika arasında sınır güvenlik ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan çıkan göçmenler şaşırttı. Sınır devriye ekipleri rutin kontrol sırasında bir kamyoneti durdurdu. Daha sonra sürücülerin hareketlerinden şüphelene devriye ekipleri hareket eden kamyoneti takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü kamyonet biraz ilerledikten sonra boş bir arazide durdu. Kamyonetin kasasından yaklaşık 20 göçmen çıkarak kaçmaya başladı. O anlar, polisin araç kamerasına yansıdı.