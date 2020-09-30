Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi: "Yayını kes"

30 Eylül 2020 Çarşamba, 23:37

Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.