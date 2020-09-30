Abone Ol google-news

Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi: "Yayını kes"

Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında tansiyonu düşen Adil Gür, kısa süreli baygınlık geçirdi. Gür'ün rahatsızlanmasıyla canlı yayına ara verildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2020 Çarşamba, 23:37

Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Video Haberler