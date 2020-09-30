Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi: "Yayını kes"
Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında tansiyonu düşen Adil Gür, kısa süreli baygınlık geçirdi. Gür'ün rahatsızlanmasıyla canlı yayına ara verildi.
Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Canlı yayın sırasında Adil Gür'ün tansiyonu düştü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Moderatör Veyis Ateş yayına dönülmesiyle birlikte Gür'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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