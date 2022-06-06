Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu: 4 kişiye gözaltı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu Milat Fetrat (28), tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis, şüphe üzerinde Fetrat ile aynı evde kalan 4 kişiyi gözaltına aldı.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:52

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı apartmanın 1'inci kat girişinde meydana geldi. Afgan Milat Fetrat, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vuruldu.

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