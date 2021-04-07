AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygu TBMM kürsüsünde fenalaştı
AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurul kürsüsünde konuştuğu sırada fenalaştı. Uygur, konuşmasına devam edemeyince Genel Kurul toplantısına ara verildi.
TBMM Genel Kurulu’nda HDP’nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki araştırma önergesi görüşmelerinde söz alan AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı. Konuşma sırasında duraksayan Uygur, daha sonra “Müsaade isteyebilir miyim biraz” diye sordu. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini rica etti. Daha sonra Genel Kurul’a 10 dakika ara verildi. Milletvekilleri kürsüye gelerek, Belgin Uygur’a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu.
Verilen aranın ardından Belgin Uygur, Genel Kurul'a geri dönmezken, sağlık durumunun nasıl olduğu sorusunu yönelttiğimiz Uygur'un sekreteryası, "Bir rahatsızlığı yok, şu an dinleniyor" yanıtını verdi.
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