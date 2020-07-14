AKP Grup Başkanvekili "Sayın Fethullah Gülen" dedi, Meclis karıştı!

14 Temmuz 2020 Salı, 17:31

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı ve CHP sıralarına seslendi. FETÖ ile mücadele üzerine konuşan Mehmet Muş, “ne zamandan beri terörist görüyorsunuz sayın Fethullah Gülen’i” ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele ettiklerini söyleyen Muş’un FETÖ lideri “Gülen” için “sayın” demesi tepki çekti. Muş’u, TBMM Başkanvekili AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç uyardı ve “’Sayın Fethullah Gülen’ dediniz siz de onu düzeltin isterseniz” dedi. Muş tepkiler üzerine söz alarak “Genel Kurul’dan özür diliyorum. Dil sürçmesi. Muhalefet laf atınca insicamınızı bozuyor” ifadelerini kullandı.

"SAYIN ÖCALAN" DENMİŞTİ

AKP’li Muş’un “sayın” ifadesi akıllara daha önce AKP’li isimlerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için “sayın” diye hitap etmelerini getirdi. Öcalan için “sayın” denmesi tepkilere yol açmıştı.