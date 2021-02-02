AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
AKP Avcılar ilçe kongresi seçiminde çift liste kaynaklı yaşanan kavgada ikinci adayın çıkmasına izin verilmedi.
İstanbul Avcılar AKP ilçe kongresinde çift listeden kaynaklı yaşanan gerginlik kavgaya döndü.
Kongrede aday olmak isteyen tarafın liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.Liste vermek için kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellendi.
Liste vermesi engellenen bir AKP'li ise yaşanan engelleme sonrasında "AK Parti demokrasiden bahsediyor, adaletten bahsediyor o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik bir şekilde yarışmasına izin verecek" ifadelerini kullanarak şeklinde tepki gösterdi.
Kaynak: Milli Gazete
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