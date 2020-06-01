AKP seçmeni kadından çok konuşulan 'oy' açıklaması
"Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Bunun ötesi var mı, yok" diyen yurttaşın seçim olursa oyunu yine AKP'ye vereceğini açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde erken seçim ile ilgili konuşan AKP seçmeni, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yurttaş TV'ye konuşan kadın, "Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Çocuğuma ucuz bez arıyorum. Bunun ötesi var mı, yok" dedikten sonra seçim olursa oyunu AKP'ye vereceğini söylüyor.
"Ben hiç doğalgazı açmadığım halde 280 lira fatura parası ödemişim. 280 lira bir aileye çok değil mi..." diyen yurttaş "Seçim olursa hangi partiyi desteklersiniz?" sorusuna, "Tabi ki Ak Parti'yi desteklerim. Kesinlikle Ak Parti. Yani insanları sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakınca dört dörtlük. En iyisi bu" yanıtını veriyor.
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