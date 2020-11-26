AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:09

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kişisel Twitter hesabından paylaştığı eğitimde yardım konulu video sosyal medyada tepkiye neden oldu.



Yayınlanan kısa filmde tableti olmayan öğrencilerin yardımına koşan Şerifoğulları'nın masaya vurup talimatlar yağdırması dikkat çekiyor. Sık sık AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portlerinin ekrana yansıtıldığı kısa filmde, yoksul köylü çocukların yardımına lüks araçlarla gidilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.



Yardım filminin sonunda IBAN paylaşan Şerifoğlu'nun videosu sosyal medyada 'şov' olarak yorumlandı.