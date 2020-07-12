AKP'li başkanın jakuzili "fakirler" paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Şanlıurfa AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç'ın arkadaş grubunda yapmış olduğu paylaşım sosyal medyaya düştü ve tepki çekti. Mehmet Ali Saraç, eleştirilen videosunun yayılması hakkında suç duyurusunda bulundu
Saraç’ın paylaşılan videoda bir küvet içerisinde olduğu ve arkadaşlarına hitaben “Lan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” dediği görülüyor.
Twitter’da birçok hesapta paylaşılan video binlerce yorum aldı.
Şanlıurfa’nın yerel haber sitelerinden Bizim Haber Ajansı, konu hakkında Saraç ile görüştü.
Haberde Saraç’ın videonun yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ve konu hakkında yorum yapmadığı ifade edildi.
Konu hakkında AKP'nin il teşkilatından da bir açıklama gelmedi.
Saraç, AKP'nin resmi sitesinde de Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olarak gözüküyor.
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