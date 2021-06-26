AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada

26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:07

İşgaliye yaptıkları gerekçesi ile zabıta ekiplerini gönderen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, esnafın masa, sandalye, şemsiye ve tüm araç gereçlerine el koydukları sırada vatandaşın protestosu ile karşılaştı.

“Daha dün bizlere masalarınızı koyabilirsiniz dedikten sonra, bu yaptığınız nedir?” diyerek tepki gösteren esnafa, önce biber gazı sıkarak, ardından da darp ederek eşyalarına el koyan AKP’li Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sert müdahalesi yurttaşlardan da tepki topladı.

“Hem pandemi dönemi, hem de pandemi sonrası esnafa yaptığınız zulümdür” diye olayı protesto ederen esnaf, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne sert müdehalesine tepkilerini ve şaşkınlıklarını dile getirdiler.



Kaynak: Haberalmedya.com