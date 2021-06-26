AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
Mudanya’da esnaf, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin çok sert müdahalesi ile karşılaştı.
İşgaliye yaptıkları gerekçesi ile zabıta ekiplerini gönderen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, esnafın masa, sandalye, şemsiye ve tüm araç gereçlerine el koydukları sırada vatandaşın protestosu ile karşılaştı.
“Daha dün bizlere masalarınızı koyabilirsiniz dedikten sonra, bu yaptığınız nedir?” diyerek tepki gösteren esnafa, önce biber gazı sıkarak, ardından da darp ederek eşyalarına el koyan AKP’li Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sert müdahalesi yurttaşlardan da tepki topladı.
“Hem pandemi dönemi, hem de pandemi sonrası esnafa yaptığınız zulümdür” diye olayı protesto ederen esnaf, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne sert müdehalesine tepkilerini ve şaşkınlıklarını dile getirdiler.
Kaynak: Haberalmedya.com
Video Haberler
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
- Vicdansızlığın görüntüleri! Engelli yurttaşlara darp
- İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
- Yakıt alan motokuryeye böyle çarptı