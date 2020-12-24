AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:07

AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik sosyal medyaya yansıyan 'koronavirüs testi pozitif çıktı' haberleriyle ilgili iddiayı yalanladı.



ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ, AKP'Lİ ÇELİK'E ŞİFA DİLEDİ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, sosyal medyada bir video yayımlayarak AKP’li Sabahat Özgürsoy Çelik için şifa diledi.

AKP’li Başkan İzzettin Yılmaz’ın yayımladığı videoda, AKP’li Sabahat Özgürsoy Çelik’in bir aracın içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yaptığı görüldü.

Erdoğan’ın “Hava ambulansıyla seni inşallah Ankara’ya aldıralım, burada da şehir hastanesine yatıralım” dediği Çelik’in ise “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” şeklinde yanıt verdiği anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise durumu acil olmayan, yoğun bakımda olmayan AKP’li Sabahat Özgürsoy Çelik için hava ambulansı teklif edilmesini eleştirmişti.

Virüsün en yoğun olduğu illerden biri olan Hatay’ın vekili olan Çelik’in birçok yoğun bakım hastasını göz önüne getirip bu videoyu çekmemesi gerektiği de belirtildi.

AKP'Lİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Rahatsızlığının nedeninin Covid-19 olmadığını ve henüz teşhisi araştırılmakta olduğunu belirten Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

"9 ay önce dünyaya gelen bebeğimin ardından nöropatik ağrılar nedeniyle yaklaşık 6 aydır araştırılan bu süreç zorlu bir şekilde devam etmektedir.

Dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gerekçeyle geçmiş olsun dileklerini iletip nezaketini göstererek ambulans uçakla Ankara’ da tedavi olmam gerektiği konusunda tavsiye de bulunmasının sebebi; hastalığımın belirsizliği ve vücut direncimin düşüklüğüdür. Şuan için naklimi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

Aynı şekilde Milletvekili arkadaşlarımızın ziyareti de bu amaçla gerçekleştirilmiştir.

Ankara’da ki teşhis amaçlı tetkiklerim aynı zamanda, Hatay da semptomları giderici tedavim devam etmektedir."