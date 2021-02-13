AKP'li isimden canlı yayında tepki çeken sözler

13 Şubat 2021 Cumartesi, 09:19

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısının ardından AKP'lilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP'li Ayhan Oğan katıldığı bir programda, "Yeni bir evlet kuruyoruz. Kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

AKP'li Ayhan Oğan, CNN Türk kanalında katıldığıbir programda, "Yeni bir devlet kuruyoruz. Kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeniden Kuruluş Anayasası olayına bir de bu acıdan bakın" ifadelerini kullandı.

Oğan'ın ifadeleri, programın diğer konuklarından Aytuğ Atıcı tarafından "Mevcut devleti yıktınız mı?" denilerek tepkiyle karşılandı.