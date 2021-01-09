AKP'li vekilin canlı yayında zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ülke Tv canlı yayınında Diyarbakır anneleri ile Cumartesi annelerini karıştırdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Ülke TV canlı yayınında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır annelerini ziyareti tartışıldı.
Canlı yayına katılan AKP Balıkesir Milletvekili Canbey, kaybolan evlatlar söz konusu olduğunda muhalefetin sessiz kaldığını söyledi ve “Cumartesi anneleri ile ilgili bir şey söyleyemiyorlar” dedi.
AKP’li Canbey’in, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ve HDP Diyarbakır binasının önünde eylem yapan Diyarbakır anneleri ile gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek için 27 Mayıs 1995’ten beri her cumartesi bir araya gelen Cumartesi annelerini karıştırdığı görüldü.
Canbey’in sözleri üzerine canlı yayındaki konukların gülüşmeleri ekranlara yansıdı.
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