AKP’liler birbirlerine hakaret ederek üstlerine yürüdü
İzmit Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında AKP’li meclis üyeleri kavga etti.
İzmit Belediyesi ocak ayı olağan Meclis toplantısında, AKP’liler birbirlerine hakaret ederek üstlerine yürüdü.
Yaklaşık 3 saat süren Meclis toplantısında, iki alkollü mekan için önerge veren AKP’li Engin Uçar ile bu önergeye karşı çıkan AKP’li Hayrettin Ünlü arasında tartışma çıktı.
Ses Kocaeli'nin aktardıklarına göre; Hayrettin Ünlü, “Sen kimsin lan beni tehdit ediyorsun” dedi, Engin Uçar ise “Gerizekalı adam” diye yanıt verdi. Bu sırada iki AKP’li birbirilerinin üstlerine yürüdü. Kavgayı Meclis üyeleri ayırdı.
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