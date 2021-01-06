06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:35

İzmit Belediyesi ocak ayı olağan Meclis toplantısında, AKP’liler birbirlerine hakaret ederek üstlerine yürüdü.

Yaklaşık 3 saat süren Meclis toplantısında, iki alkollü mekan için önerge veren AKP’li Engin Uçar ile bu önergeye karşı çıkan AKP’li Hayrettin Ünlü arasında tartışma çıktı.

Ses Kocaeli'nin aktardıklarına göre; Hayrettin Ünlü, “Sen kimsin lan beni tehdit ediyorsun” dedi, Engin Uçar ise “Gerizekalı adam” diye yanıt verdi. Bu sırada iki AKP’li birbirilerinin üstlerine yürüdü. Kavgayı Meclis üyeleri ayırdı.