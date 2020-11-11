AKP'ye oy veren yurttaş isyan etti: 'İnsanı zorla solcu yapıyorlar'
AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş. hayat pahalılığına isyan ederek "AKP'yi bıraktım. Tüm bunların sorumlusu mühür kimdeyse odur" dedi.
Yıllardır AKP'ye oy verdiğini, mitinglerine gittiğini söyleyen vatandaş "Her şey ateş pahası" diyerek hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Yaşadığı ekonomik krizi anlatırken sesi titreyen vatandaş "Ekonomi bakanı istifa etmekte geç bile kaldı" dedi. "30 yıldır Erdoğan'ın peşinden koşuyordum. 40 tane yazı yazdım CİMER'e, inşaatla bu iş yürümez dedim. AKP'yi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi yanlış yönettiğine değinen vatandaş, "Üretmeyen bir ülke her zaman kaybetmeye mahkumdur" dedi.
"İnsanları zorla solcu yapıyorlar, demek ki doğru söylüyorlarmış" diyen vatandaş, Necmettin Erbakan'ın yolundan gidilmesi gerektiğini savundu.
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