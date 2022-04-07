Akşener İzmir'den seslendi: 'Bu unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin velinimet olduğunu belirterek, “Bu unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda ‘hazır ol’da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 16:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes ilçesindeki meydanda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akşener, "Benimle beraber olmanızdan duyduğum onuru, gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmak isterim. Aranızda olmak ve sizlerle dertleşmek fırsatını bana tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Ama bu aynı zamanda bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni sizlere karşı utandırmasın, size yalan söyleyenlerden eylemesin, verdiği sözleri unutanlardan da eylemesin, saraylara kapananlardan da eylemesin. Aranızdan çıkmayı bana nasip etmesin" ifadesini kullandı.

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